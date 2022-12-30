Россияне атаковали беспилотниками Киев: разрушено админздание в одном из районов

В Киеве в результате ночной атаки беспилотниками Shahed 136 разрушено админздание в Голосеевском районе.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА).

"Один из баражирующих боеприпасов "Shahed" попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом повреждения окон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в воздушном пространстве Киева было зафиксировано пять дронов. Силам ПВО удалось сбить все. Впрочем, один все же попал, когда падал.

Информации о пострадавших пока нет, подчеркнули в КМВА.

К слову, враг атаковал Киев дронами ночью. Воздушная тревога была объявлена в 2:12. Длилась более 2 часов. – до 04:24. В КМВА сообщили о ночной атаке дронов на город и работе сил ПВО.

Атака на Киев 29 декабря

Воздушная тревога была объявлена в 06:01. Она длилась 4 часа. 44 мин. Мэр Виталий Кличко сообщил, что ПВО удалось сбить 16 вражеских ракет.

Обломки ракет упали в трех районах : Дарницком, Голосеевском и Печерском. В частности, в Дарницком, разрушились два частных дома.

Также пострадали трое мирных жителей. Среди пострадавших есть 14-летняя девушка. Всех госпитализировали в медучреждения.

Кроме того, 40% жителей Киева остались без света. Тепло и воду в квартиры киевлян подавали в штатном режиме.

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