Курс валют в Украине на 30 декабря: сколько стоят доллар и евро

Национальный банк Украины на 30 декабря установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.

Евро в сутки подорожал на 1 копейку и стоит 38,95 грн.

Официальный курс польского злотого повысился на 1 копейку от уровня предыдущего дня и составил 8,29 грн.

Следует отметить, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

К чему украинцам готовить свои кошельки и что будет с долларом - ответы от НБУ

Читайте также: