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Курс валют в Україні на 30 грудня: скільки коштують долар та євро

Курс валют в Україні на 30 грудня: скільки коштують долар та євро

Фото: pixabay.com

Євро знову зріс.

Національний банк України на 30 грудня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. 

Євро за добу здорожчав на 1 копійку і коштує 38,95 грн.

Офіційний курс польського злотого підвищився на 1 копійку від рівня попереднього дня і становить 8,29 грн.

Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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