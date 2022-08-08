Эксперты озвучили, сколько техники РФ потеряла в войне с Украиной

С начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 5083 единиц военной техники.

Об этом говорится в данных международной исследовательской группы Oryx, ведущей вычисление уничтоженной и захваченной военной техники в войне РФ против Украины на основании опубликованных в Сети фото и видео, — пишет Укринформ.

По состоянию на 7 августа опубликованы фотографии 3238 единиц уничтоженной российской техники, 109 – поврежденной, 326 – "брошенной". Еще 1410 единиц военной техники армии России были захвачены украинскими военными. Техника, отнесенная в категорию "брошенная", скорее всего, была затем захвачена или уничтожена.

Но реальное количество уничтоженной на войне техники значительно превышает зафиксированную группу.

В то же время документально подтверждено, что российские военные потеряли 929 танков, из которых 565 были уничтожены, 35 повреждены, 49 – "оставлены". Еще 280 танков были захвачены украинскими военными.

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Также зафиксирована потеря страной-агрессором 518 боевых бронированных машин, более тысячи БМП, более 140 БТРов, 32 бронеавтомобиля с противоминной защитой.

Подтверждена потеря россиян 14 тяжелых минометов, 74 единиц буксированной артиллерии, 152 самоходных артиллерийских установок и 94 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Документально зафиксировано 37 уничтоженных российских самолетов (еще один поврежден) и 49 утраченных вертолетов. К тому же Россия потеряла уже 104 беспилотника, из которых 54 уничтожены, а 50 захвачены.

Зафиксированы и потери военно-морского флота России – 11 кораблей (8 уничтожено, 3 повреждено).

Напомним, в Варшаве открылась выставка российской техники, уничтоженной или захваченной силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии РФ.

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