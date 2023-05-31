"Еще есть чем ударить": эксперт оценил запасы ракет и "шахедов" у России

По его данным, оккупанты получили 1400 "шахедов", а использовали около 900.

У российских оккупантов еще есть достаточно запасов, чтобы атаковать украинские города с воздуха.

Об этом рассказал военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов, сообщает "Киев 24".

Им еще есть чем ударить. Даже по общим оценкам, россияне получили 1400 "шахедов", а сбито и уничтожено – 900. То есть, какой-то запас у них есть. Уже есть номера (шахедов), которые заходят за тысячу, — говорит эксперт.

Также Жирохов утверждает, что за год полномасштабной войны россияне пытались экономить ракеты "Искандеры-К" и "Искандеры" вообщем.

"Оккупанты придерживали их как стратегический резерв. И сейчас мы видим, что они начали использовать их против ПВО Киева, чтобы хоть что-то поразить", – подытожил аналитик.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что ракеты в РФ не закончатся никогда. Также он оценил запасы иранских дронов в России.

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