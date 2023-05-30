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Военный эксперт оценил запасы иранских дронов в России

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Военный эксперт оценил запасы иранских дронов в России

Иранские дроны продолжают атаковать Украину / Фото: Офис генерального прокурора

РФ продолжает использовать иранские дроны для атаки по украинским городам.

Иран наращивает производство дронов-камикадзе, поскольку на Shahed-136 получает не только деньги, но и истребители Су-35.

Об этом рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Главреду".

"Мы видим, что на Shahed-136, которые россияне постоянно используют, с 2022 года, как только началось военно-техническое сотрудничество между Ираном и Россией, получили достаточное финансирование", — говорит эксперт.

По его словам, в сложившихся условиях власти Ирана будут только наращивать производство своих дронов-камикадзе, которыми Россия бьет по мирным жителям Украины.

"Иран имеет от этого финансовую и технологическую выгоду, ведь Иран получил истребители Су-35, поэтому у них есть мотивация наращивать производственный потенциал для поставки дронов в РФ уже не в формате партия в партию, а на постоянной основе", — подытожил эксперт.

Отметим, с начала мая армия РФ совершила уже 17 воздушных атак на Киев. Таким образом, враг истощает нашу систему ПВО и сеет панику среди украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
1352
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