Лукашенко во время саммита НАТО может использовать мигрантов для дестабилизации — власти Литвы

Власти Литвы предполагают, что Лукашенко может попытаться дестабилизировать ситуацию во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе, использовав нелегальных мигрантов.

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Об этом заявил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас, информирует Delfi.

Он заявил, что Литва постоянно мониторит ситуацию на границе с Беларусью, а также поддерживает постоянную связь с контрразведкой.

"Есть вероятность, что режим Лукашенко и его приспешники попытаются использовать это орудие против нас, организуя выталкивание нелегальных мигрантов на нашу территорию либо к западу, либо во время него", – подчеркнул он.

Любаевас добавил, что ведомство внимательно следит за обстановкой не только в Беларуси, но и в России.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве хотят привлечь к ответственности пропагандистов Соловьева и Красовского.

Кроме того, мы ранее информировали, что Белорусские военные перебросили к границе с Литвой минимум десять танков, а также другую тяжелую военную технику.

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