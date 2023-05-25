Путину все равно, умрет ли Лукашенко, но он не выпустит Беларусь из своих лап – экс-разведчик

По словам Валерия Кура, для кремлевского диктатора Лукашенко не имеет серьезного значения.

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко проблемы со здоровьем. Распространяются слухи, что кровавый глава России Владимир Путин может быть причастен к болезням своего друга.

Об этом "24 Каналу" рассказал бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур. По его словам, для Путина Лукашенко не имеет серьезного значения.

Валерий Кур объяснил, что проблема русского и белорусского народов скрывается в их истории: "Например, россиян сломал еще Иван Грозный. Он сделал это так мощно и умело, что люди до сих пор не могут прийти в себя. В Беларуси ситуация еще хуже".

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"Только маленькая когорта людей сегодня воюет на стороне правды", – добавил он.

Кур припомнил президентские выборы в Беларуси в 2020 году. Тогда Александр Лукашенко уничтожил оппозицию, ей на смену появилась новая плеяда.

"Когда 200 тысяч человек поднялись и было достаточно, чтобы снести эту всю власть, что они делали? Становились на скамейку побунтовать, снимали ботинки и говорили: "Лишь бы не было войны!". Это их беда",

– подчеркнул бывший эксразведчик.

Валерий Кур отметил, что белорусы все равно не смогли довести задуманное до конца.

Что с Лукашенко

Напомним, что о состоянии здоровья Александра Лукашенко после его возвращения из Москвы начали ходить разные слухи.

По информации белорусского оппозиционного издания "Наша ніва", Лукашенко мог подхватить какой-нибудь вирус, возможно, COVID-19. Позже в этом же издание написали, что самопровозглашенный президент может иметь инфекционно-аллергический миокардит.

Также СМИ писали, что Лукашенко побывал в президентской клинике в Минске. К нему якобы не раз прилетали врачи из Москвы.