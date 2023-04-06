Беларусь перебросила военную технику к границе с Литвой

Танки и другая тяжелая техника, переброшенная на границу с Литвой, приписана к 120-й бригаде.

Белорусские военные перебросили к границе с Литвой минимум десять танков, а также другую тяжелую военную технику.

Об этом сообщает белорусская мониторинговая группа " Белорусский Гаюн ".

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В сообщении указывается, что танки и другая тяжелая техника, переброшенная на границу с Литвой, приписана к 120-й бригаде.

По данным мониторинговой группы, техника прибыла ночью на станцию Гудогай, которая находится в 9 км от границы с Литвой. В эшелоне было не менее 20 единиц тяжелой техники, среди которой насчитали по меньшей мере 10-15 танков Т-72Б/Б3, БТРы, БМП и МТ-ЛБ.

"По нашим данным, переброшена была техника 120-й бригады ВС РБ (дислоцируется в Уручье, Минск), уехал эшелон еще вчера вечером", — добавили они.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 апреля, в Россию из Беларуси полетели три потенциальных носителя ракет "Кинжал" — МиГ-31К.

Кроме того, ранее информировали, что украинские пограничники на границе с Беларусью установили прожектор, на котором показывают кадры ракетных ударов РФ с территории РБ.

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