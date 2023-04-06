Білорусь перекинула військову техніку до кордону з Литвою

Танки та інша важка техніка, яку перекинули до кордону з Литвою, приписана до 120-ї бригади.

Білоруські військові перекинули до кордону з Литвою щонайменше десять танків, а також іншу важку військову техніку.

Про це повідомляє білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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У повідомленні вказується, що танки та інша важка техніка, яку перекинули до кордону з Литвою, приписана до 120-ї бригади.

За даними моніторингової групи, техніка прибула вночі на станцію Гудогай, яка знаходиться за 9 км від кордону з Литвою. У ешелоні було не менше ніж 20 одиниць важкої техніки, серед якої нарахували щонайменше 10-15 танків Т-72Б/Б3, БТРи, БМП та МТ-ЛБ.

"За нашими даними, перекинуто було техніку 120-ї бригади ЗС РБ (дислокується в Уруччі, Мінськ), виїхав ешелон ще вчора ввечері", - додали вони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 квітня, до Росії з Білорусі полетіли три потенційні носії ракет "Кинджал" — МіГ-31К.

Крім того, ми раніше інформували, що українські прикордонники на кордоні з Білоруссю встановили прожектор, на якому показують кадри ракетних ударів РФ з території РБ.

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