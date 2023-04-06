Три російські МіГи полетіли з Білорусі до РФ

З Білорусі до Росії відлетіли три винищувачі МіГ-31К. У РБ вони пробули 113 днів.

У четвер, 6 квітня, до Росії з Білорусі полети три потенційних носії ракет "Кинджал" — МіГ-31К.

Про це повідомляє білоруський моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що ці винищувачі перебували в Білорусі від 13 грудня 2022 р. На той момент це була вже друга зміна в Білорусі для цього типу літаків. Раніше три МіГи прилітали 16 жовтня 2022 р. і пробули в Білорусі 46 днів.

Таким чином, цього разу МіГ-31К ПКС РФ пробули в Білорусі 113 днів і за цей час здійснили 39 вильотів:

Грудень (з 13 грудня) - 8;

Січень - 11;

Лютий - 9;

Березень - 10;

Квітень - 1.

Нагадаємо, військові Білорусі прибули на один із полігонів Росії для навчань на оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", здатні використовувати ракети в ядерному виконанні.

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