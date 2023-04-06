Три российских МиГа улетели из Беларуси в РФ

Из Беларуси в Россию улетели три истребителя МиГ-31К. В РБ они пробыли 113 дней.

В четверг, 6 апреля, в Россию из Беларуси полеты три потенциальных носителя ракет "Кинжал" — МиГ-31К.

Об этом сообщает белорусский мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что эти истребители находились в Беларуси с 13 декабря 2022 г. На тот момент это была уже вторая смена в Беларуси для этого типа самолетов. Ранее три МиГа прилетали 16 октября 2022 г. и пробыли в Беларуси 46 дней.

Таким образом, на этот раз МиГ-31К ПКС РФ пробыли в Беларуси 113 дней и за это время совершили 39 вылетов:

Декабрь (с 13 декабря) – 8;

Январь – 11;

Февраль – 9;

Март – 10;

Апрель – 1.

Напомним, военные Беларуси прибыли на один из полигонов России для учений на оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", способных использовать ракеты в ядерном исполнении.

Читайте также: