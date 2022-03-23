ЕСПЧ будет рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы

Суд в Страсбурге решил рассматривать иски против России.
Европейский суд по правам человека продолжит рассматривать иски против России, несмотря на исключение из Совета Европы.
Об этом сообщил советник министра юстиции Иван Лищина в Facebook.
В решении сообщается, что Российская Федерация перестанет быть ответственной стороной в случае нарушения Европейской конвенции по правам человека 16 сентября в 2022 году.
"Суд останется компетентным в рассмотрении дел, направленных против Российской Федерации по поводу нарушений Конвенции с учетом того, что они совершены до 16 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.
Суд также упразднил предыдущее решение главы ЕСПЧ от 16 марта об остановке рассмотрения всех дел против РФ.
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