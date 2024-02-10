Где атаковал враг: Генштаб сообщил новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 14 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 22 атаки оккупантов неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 19 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают удерживать позиции и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия.

Потери врага

Наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники в 2 пунктах управления, 2 складах боеприпасов противника.

Напомним, оккупанты ночью снова атаковали Украину. Подробности читайте в новости.

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