Враг на Таврическом направлении снова использует против ВСУ запрещенные боеприпасы

За прошедшие сутки российская оккупационная армия шесть раз применила боеприпасы с химическим веществом против военнослужащих ВСУ на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

"В течение недели зафиксировано около десятка вражеских попыток атаковать ядовитыми веществами. Украинские воины продолжают стойко держать оборону. Общие потери врага за минувшие сутки составляют 417 российских оккупантов и 35 единиц вооружения и военной техники (не считая БПЛА1), в частности, это 12 бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов противника. Нейтрализовано или уничтожено 224 БпЛА разных типов", — написал он.

Напомним:

С начала полномасштабной войны россияне 626 раз применили против Украины боеприпасы, снаряженные ядовитыми химическими веществами. Только за январь этого года Силы обороны зафиксировали 51 химическую атаку со стороны оккупантов. Чаще всего враг использует гранаты К-51.

Справка:

27 февраля 2023 года страны G7 заявили, что любое использование Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Применение химических средств (в частности, веществ слезоточивого действия) для ведения войны запрещено Конвенцией о химическом оружии (ст. 1, п. 5) и Женевским протоколом 1925 года.

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