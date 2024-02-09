Бил палками и угрожал убийством: в Кривом Роге мужчина пытал в подвале двух девушек

Злоумышленник свою вину не признал.

В Кривом Роге мужчина удерживал в подвале двух девушек в возрасте 15 и 16 лет. Он подозревал их в краже своего имущества. И под пыткой заставлял их признаться в содеянном.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

"Кроме этого, обвиняемый пытал, избивал детей палками по разным частям тела и угрожал им убийством, заставляя признаться в якобы краже", — говорится в сообщении.

В суде мужчина свою вину не признал.

В ходе судебного разбирательства дела суд признал мужчину виновным в нанесении умышленного телесного повреждения средней тяжести, пытках и незаконном лишении свободы несовершеннолетних, предусмотренных частью 2 статьи 122, частью 2 статьи 127, частью 2 статьи 146 УК Украины. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.

Напомним, в Сумской области мужчины пытали, а затем утопили знакомого.

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