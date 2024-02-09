Буданов получил звание Героя Украины

Звание Героя Украины Кирилл Буданов получил за личное мужество и героизм.

Президент Украины, кроме Валерия Залужного, также принял решение присвоить звание Героя Украины руководителю ГУР Кириллу Буданову.

Об этом идет речь в официальном указе.

Как стало известно, звание Героя Украины Кирилл Буданов получил за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу — генерал-лейтенанту", — говорится в указе.

Напомним, что Буданов высказался об "усталости" Запада от войны в Украине.

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