Буданов отримав звання Героя України

Звання Героя України Кирило Буданов отримав за особисту мужність і героїзм.

Президент України окрім Валерія Залужного, також ухвалив рішення присвоїти звання Героя України керівнику ГУР Кирилу Буданову.

Про це йдеться в офіційному указі.

Як стало відомо, звання Героя України Кирило Буданов отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

“Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту”, - йдеться в указі.

Нагадаємо, що Буданов висловився про "втому" Заходу від війни в Україні.

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