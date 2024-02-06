Буданов висловився про "втому" Заходу від війни в України

Кирило Буданов прокоментував думку, що Захід нібито втратив "інтерес" до війни в Україні.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що в Україні триває війна, тому говорити про втрату "інтересу" Заходу недоцільно.

Про це він заявив в інтерв’ю канадському виданню Global News.

"Це не телевізійне шоу, щоб цікавитися чи ні. Це війна", – наголосив Буданов.

У канадському виданні додали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії уряд Канади на чолі з Джастіном Трюдо непохитно підтримує Україну. Так, Канада виділила понад 2,4 мільярда доларів на військову допомогу, передавала ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, артилерії та танків.

Нагадаємо, Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7.

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