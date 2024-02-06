Буданов высказался об "усталости" Запада от войны в Украине

Кирилл Буданов прокомментировал мнение, что Запад якобы потерял "интерес" к войне в Украине.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что в Украине идет война, поэтому говорить о потере "интереса" Запада нецелесообразно.

Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Global News.

"Это не телевизионное шоу, чтобы интересоваться или нет. Это война", – подчеркнул Буданов.

В канадском издании добавили, что с начала полномасштабного вторжения России правительство Канады во главе с Джастином Трюдо непреклонно поддерживает Украину. Канада выделила более 2,4 миллиарда долларов на военную помощь, передавала ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, артиллерии и танков.

Напомним, Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты CRV7.

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