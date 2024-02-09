Польські фермери розпочали акцію протесту: яка ситуація на кордоні

Вчора ДПСУ отримала інформацію від польських колег про те, що сьогодні, 9 лютого, з 10-ї години почнеться блокування руху на напрямку трьох пунктів пропуску – "Ягодин", "Рава Руська" і "Шегині". Звісно, всі ці дії відбуваються на території Польщі на напрямку пунктів пропуску на різних ділянках, відстань від кордону може бути різна.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Поляки заблокували пункт пропуску "Шегині"

Як стверджує речник, станом на зараз розпочалися дії з блокування у напрямку пункту пропуску "Шегині" з польського боку, це пункт пропуску Медика. Близько 100 осіб і 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону. Вони перебувають за кількасот метрів від пункту пропуску і на цей час не відбувається рух ні на виїзд з Польщі, ні на в'їзд до Польщі – як для вантажних транспортних засобів, так і для легкових автівок і автобусів. Фактично, ті дії, які мали бути націлені виключно на блокування руху вантажівок.

"Зараз на цьому напрямку заблокували рух для всіх категорій транспорту. Звісно, ми сподіваємося що найближчим часом ця ситуація зміниться і на польській стороні віднайдуть можливість руху хоча б для легкових автівок і для автобусних перевезень", – кажуть у ДПСУ.

Раніше у Польщі запевнили, що їхні фермери не блокуватимуть рух на українському кордоні повністю.

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