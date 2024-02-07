Польські фермери оголосили про блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

Польські фермери вранці 9 лютого планують розпочати страйк у окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Так, польські митники поінформували Україну про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися об 11:00 годині за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки.

Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року

"Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд до України", - розповіли прикордонники.

Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.

Нагадаємо, у Польщі хочуть запровадити ПДВ на українську олію та обмеження ввезення цукру.

Читайте також провідні новини дня: