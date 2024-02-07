Законопроєкт про мобілізацію ухвалили в першому читанні: що далі

Верховна Рада на засіданні 7 лютого підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

"За" проголосували 243 народних депутати, проти – 12, утрималися – 45.

ТСН.ua розповідає, коли законопроєкт про мобілізацію може набути чинності.

Напередодні, 6 лютого, депутати підтримали скорочення термінів подавання альтернативних законопроєктів про посилення мобілізації. Таке рішення дозволило раніше почати розгляд проєкту закону.

Коли відбудеться голосування у другому читанні

Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкт було прийнято без пропозицій Комітету.

Далі до законопроєкту протягом 14 днів будуть вносити – до 21 лютого і далі відбудеться друге читання.

Найбільш ймовірно, що законопроєкт про мобілізацію буде прийнято в цілому в останній тиждень лютого – 22-24 числа.

Графік ухвалення законопроєкту про мобілізацію

подання правок до законопроєкту (протягом двох тижнів);

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглянути всі правки;

"Нагадаю, що під час розгляду правок в такі закони, текст може змінюватися (як було з законом про реєстр). Але після їх розгляду в залі має відбутися фінальне голосування 226+ за друге читання. Потім дуже ймовірно, що хтось з депутатів внесе блокувальну постанову і потрібно буде ще одне голосування щоб дати можливість Спікеру (Руслану Стефанчуку - ред.) підписати закон і відправити президенту. Потім президент має підписати закон", - пояснив Ярослав Железняк.

закон набуде чинності не раніше березня;

у квітні – вступить у силу.

На думку нардепа Володимира Ар'єва, Верховна Рада в першому читанні ухвалила "цілком совковий" варіант законопроекту про мобілізацію.

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"До другого читання буде дуже багато поправок, хоча законопроєкт треба просто переписати. На подання поправок – два тижні. Отже, наступне голосування прогнозується або початку березня, або 23 лютого (прямо символічна дата), якщо увімкнуть турбо-режим. На превеликий жаль, влада наразі копіює "кращі" совєцькі і російські традиції в питанні мобілізації. Стандартами цивілізованого світу там і не пахне", - прокоментував він.

Які є пункти у законі про мобілізацію

зменшення призовного віку – від 27 до 25 років;

особи з інвалідністю усіх груп звільнені від мобілізації;

електронний кабінет призовника і електронну повістку лишили;

за неявку до ТЦК протягом 10 днів, суд може військовозобов'язаному тимчасово обмежити виїзд з України, або заарештувати банківські рахунки, або - заборонити керувати автомобілем.

На ухвалення подібних рішень у суду є 15 днів. Юристи вже кажуть, судова система з таким терміном розгляду справ може не впоратись.

Що викликає суперечки у проєкті закону

В профільному комітеті з нацбезпеки та оборони зізнаються: суперечливих моментів в документі достатньо. Наприклад, яким чином працюватиме ідея з електронними повістками: адже досі не всі мають доступ до Інтернету чи ґаджети. Як бути з тими, хто доглядає найближчих родичів з інвалідністю, або що робити з аспірантами на контракті - в новій редакції документу ці дві категорії військовозобов'язаних викреслили з переліку тих, хто має відстрочку. А ще питання щодо позбавлення права українців отримувати консульські послуги за кордоном.

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