Ветеран, який щодня їв у McDonald's, відсвяткував 100-річчя

Ветеран Другої світової війни, який щодня їв фастфуд, відсвяткував 100-річчя.

Про це пише WDTV.

Свій день народження Зан Вайт відсвятував у McDonald's в Елкінсі, США, куди приходив кожного дня протягом останніх 36 років.

"Я бачив Зана майже щоранку протягом 24 років, доки працюю; приємно бачити його щоранку, це одна з найяскравіших подій мого дня", - сказав регіональний керівник ресторану Марк Годвін.

Годвін упевнений, що довголіття Зана пов'язане із рестораном. Зі свого боку, іменинник каже, що не знає, як йому вдалося прожити так довго. Втім, від фастфуда він точно не збирається відмовлятися.

"Я приїжджаю сюди вже 36 років і вже не можу зупинитися", - сказав він.

Нагадаємо, тим часом колишня найстаріша жінка світу навпаки дотримувалася суворої дієти. Секретом довголіття Емма Морано, яка дожила до 117 років, назвала також те, що вона уникала чоловіків.

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