Ветеран, который каждый день ел в McDonald's, отпраздновал 100-летие

Ветеран Второй мировой войны, ежедневно евший фастфуд, отпраздновал 100-летие.

Об этом пишет WDTV.

Свой день рождения Зан Уайт отпраздновал в McDonald's в Элкинсе, США, куда приходил каждый день за последние 36 лет.

"Я видел Зана почти каждое утро в течение 24 лет, пока работаю; приятно видеть его каждое утро, это одно из самых ярких событий моего дня", — сказал региональный руководитель ресторана Марк Годвин.

Годвин уверен, что долголетие Зана связано с рестораном. Со своей стороны именинник говорит, что не знает, как ему удалось прожить так долго. Впрочем, от фастфуда он точно не собирается отказываться.

"Я приезжаю сюда уже 36 лет и уже не могу остановиться", – сказал он.

Напомним, тем временем бывшая самая старая женщина мира наоборот соблюдала строгую диету. Секретом долголетия Эмма Морано, дожившая до 117 лет, назвала также то, что она избегала мужчин.

Читайте также: