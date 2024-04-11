Где ВСУ отразили наступление оккупантов: Генштаб сообщил новости с фронта

На фронте в течение суток произошло 55 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении во враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника возле населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Клищиевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак возле населенных пунктов Керамик, Бердичи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

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