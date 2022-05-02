Главные фейки и дезинформация, которые враг использовал 2 мая: список

Главные фейки и дезинформация, которые враг использовал 2 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 2 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков и дезинформации:

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Пропагандисты РФ сообщили, что "киевский режим прикрывается мирными жителями как "живым щитом", в частности, в Барвенковом в здании психиатрической больницы националисты оборудовали опорный пункт, а в подвале насильственно удерживают гражданских лиц". Предостерегаем: это – фейк!

Несмотря на сообщения об отключении россиянами коммуникаций на оккупированных территориях на юге Украины, российские пропагандисты продолжают заявлять, что Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и Интернета. Предостерегаем: это – дезинформация!

В минобороны РФ сообщили, что в Рубежном "украинские войска, отходя, обстреляли из минометов жилойй сектор". В то же время незаконные вооруженные формирования ОРДЛО заявили, что "находят в городе тела расстрелянных мирных жителей". Предостерегаем: это – фейк!

Напомним, на временно оккупированных территориях враг распространяет дезинформацию о том, что в Украине якобы принудительно мобилизуют всех эвакуируемых с захваченных территорий мужчин.

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