Зеленский анонсировал гуманитарные коридоры на 3 мая

Во вторник, 3 мая, должны заработать гуманитарные коридоры для эвакуации украинцев на Юге.

В частности, речь идет о направлениях из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Васильевки.

Об этом в вечернем видеообращении 2 мая сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем делать все, чтобы спасти наших людей из Мариуполя. Эвакуационная операция продолжается. Завтра ожидаем также движение гуманитарными коридорами из Бердянска, Токмака, Васильевки", — отметил Зеленский.

Напомним, автобусы с эвакуированными из Мариуполя до сих пор находятся в Донецкой области, хотя в Запорожье их ждали еще до обеда 2 мая.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 68-го дня войны

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