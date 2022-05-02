Зеленский анонсировал гуманитарные коридоры на 3 мая

Во вторник, 3 мая, должны заработать гуманитарные коридоры для эвакуации украинцев на Юге.
В частности, речь идет о направлениях из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Васильевки.
Об этом в вечернем видеообращении 2 мая сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Продолжаем делать все, чтобы спасти наших людей из Мариуполя. Эвакуационная операция продолжается. Завтра ожидаем также движение гуманитарными коридорами из Бердянска, Токмака, Васильевки", — отметил Зеленский.
Напомним, автобусы с эвакуированными из Мариуполя до сих пор находятся в Донецкой области, хотя в Запорожье их ждали еще до обеда 2 мая.
Читайте также:
- Зеленский прокомментировал взрыв в Одессе и сообщил, сколько детей убили оккупанты с начала войны.
- Секретарь СНБО рассказал о роли олигархов в войне и как заставили возобновить работу стратегического завода одного из них.
- Зеленский рассказал, что будет содержать шестой пакет санкций ЕС против России.