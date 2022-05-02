Зеленский рассказал, что будет содержать шестой пакет санкций ЕС против России

Зеленский рассказал, что будет содержать шестой пакет санкций ЕС против России

Вскоре Евросоюз введет шестой санкционный пакет против России, которая враждебно вторглась в Украину.

В этом пакете санкций ЕС должен прописать четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов.

Об этом в своем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"В ближайшее время ждем нового санкционного пакета от Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги для блокирования доходов России от энергоресурсов. Очень верим в это, чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за ископаемое топливо", — сообщил Зеленский.

Впрочем, президент Украины подчеркнул, что ЕС должен ввести новые санкции против России, чтобы полностью заблокировать все экспортно-импортные операции со страной-агрессором.

"Уже сейчас стоит готовиться к следующим санкционным шагам. Во всяком случае, придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией. Потому что без этого в Москве так и не поймут, что международное право и мир в Европе нужно уважать", — добавил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 68-го дня войны

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что не отдаст России украинские территории. Глава государства подчеркнул, что пока Путин не изменит своего решения по целостности всей Украины, война за украинские границы будет продолжаться.

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