Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский рассказал, что будет содержать шестой пакет санкций ЕС против России

Дата публикации
Просмотры
519
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский рассказал, что будет содержать шестой пакет санкций ЕС против России

Владимир Зеленский / Офис Президента Украины

Вскоре Евросоюз введет шестой санкционный пакет против России, которая враждебно вторглась в Украину.

В этом пакете санкций ЕС должен прописать четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов.

Об этом в своем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"В ближайшее время ждем нового санкционного пакета от Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги для блокирования доходов России от энергоресурсов. Очень верим в это, чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за ископаемое топливо", — сообщил Зеленский.

Впрочем, президент Украины подчеркнул, что ЕС должен ввести новые санкции против России, чтобы полностью заблокировать все экспортно-импортные операции со страной-агрессором.

"Уже сейчас стоит готовиться к следующим санкционным шагам. Во всяком случае, придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией. Потому что без этого в Москве так и не поймут, что международное право и мир в Европе нужно уважать", — добавил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 68-го дня войны

Обращение Владимира Зеленского по итогам 68-го дня войны

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что не отдаст России украинские территории. Глава государства подчеркнул, что пока Путин не изменит своего решения по целостности всей Украины, война за украинские границы будет продолжаться.

Читайте также:

Следующая публикация