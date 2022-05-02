Данилов прокомментировал, планировали ли в Кремле вернуть Януковича руководить Украиной

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил, действительно ли планировали в Кремле вернуть Виктора Януковича руководить Украиной.

В интервью телеведущей Наталье Мосейчук он вспомнил, как самолет бывшего президента Украины прилетал в Беларусь в начале войны.

Данилов отметил, что нельзя не предполагать, что именно Янукович был в том самолете и действительно такое планировалось.

"Потому что они тогда считали, что вот оно очень быстро пойдет и все должно было двигаться по плану, который был нарисован в Кремле. Причем, не только в Кремле, могу сказать, что все разведки мира подтверждали российскую доктрину, что наша страна слабая, что мы не выдержим, что мы уже хотим мира и это они распространяли по всем странам мира. Этот генералитет, часть которого находилась на территории России, часть – на территории нашей страны, а часть – в странах, где большинство отдыхают. Они все готовились, собирали уже чемоданы, говорили своим, скажем так, женам, что скоро будут снова заниматься грабежом нашей страны", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что именно для этого генералитета как раз и нужен был беглец Янукович. Он отметил, что даже если бы его не назначили президентом, то он "стоял бы где-нибудь рядом".

"Они же считали, что будет "Крым-2", что мы не будем сопротивляться. Они не ожидали от нашего президента того, что он сделал… Янукович мог стоять рядом где-то на время для того, чтобы они зашли. Это долгая история, они нашей страной занимались все 30 лет. Они ни дня не оставляли нас без внимания. Причем это было внимание ФСБ, их агентуры для того, чтобы через некоторое время решить вопрос, как нас забрать себе", — добавил он.

Напомним, 2 марта СМИ со ссылкой на разведку сообщали, что российские оккупанты перевезли Януковича в Минск и планировали провозгласить его "президентом Украины". 7 марта стало известно, что это авиасудно покинуло белорусскую столицу.

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