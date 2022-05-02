Зеленський анонсував гуманітарні коридори на 3 травня

У вівторок, 3 травня, мають запрацювати гуманітарні коридори для евакуації українців на Півдні.

Зокрема, йдеться про напрямки з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Василівки.

Про це у вечірньому відеозверненні 2 травня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо робити все, щоб урятувати наших людей із Маріуполя. Евакуаційна операція триває. Завтра очікуємо також і рух гуманітарними коридорами з Бердянська, Токмака, Василівки", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, автобуси з евакуйованими з Маріуполя досі перебувають на Донеччині, хоча в Запоріжжі на них чекали ще до обіду 2 травня.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 68-го дня війни

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