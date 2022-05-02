На одного Героя України стало більше - президент підписав указ

На одного Героя України стало більше - президент підписав указ

Зеленський підписав укази про державні нагороди військовослужбовцям.

У понеділок, 2 травня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження військовослужбовців.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Президент наголосив, що попри вкрай складну ситуацію на Харківському напрямку, Донбасі та на півдні України, ЗСУ героїчно захищають країну від окупантів.

"Збройні Сили України героїчно стримують намагання окупантів наступати. Харківський напрямок, Донбас, південь країни – всюди ситуація залишається вкрай складною. Але я вдячний кожному і кожній, нашим захисникам, які тримають оборону. Щойно підписав великий указ про нагородження наших військових. 438 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами", - повідомив Зеленський.

Старший лейтенант Дмитро Русланович Тодоров став Героєм України. Це звання президент присвоїв захиснику "за особисту сміливість і надзвичайну ефективність у боях проти окупантів у Донецькій області".

"Вічна слава кожному, хто став на захист нашої держави! Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну!" - додав президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 68-го дня війни

Нагадаємо, у цьому ж таки зверненні Володимир Зеленський повідомив, що незабаром Євросоюз запровадить шостий санкційний пакет проти Росії, яка вороже вторглася в Україну.

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