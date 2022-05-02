Секретар РНБО розповів про роль олігархів у війні і як змусили відновити роботу стратегічного заводу одного з них

Секретар РНБО розповів про роль олігархів у війні і як змусили відновити роботу стратегічного заводу одного з них

Треба розібратись, хто з олігархів перебував на території країни, хто в який спосіб допомагав Україні, а хто все кинув, закрив заводи і втік, зазначив Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про роль олігархів у війні і як змусили відновити роботу стратегічного заводу одного з них.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"5 травня мали почати процес відстеження олігархів у публічній площині. На жаль, сталася війна. Ми з президентом з цього приводу мали розмову. І є на сьогодні бачення, що до закінчення війни треба поставити на паузу це питання. Це не значить, що надалі не будемо цим питанням займатися. Під час війни - на паузу, бо треба розуміти, хто з олігархів чим займався під час війни, хто перебував на території країни, хто в який спосіб допомагав Україні, а хто все кинув, закрив заводи і втік з території країни", - зазначив він.

Данілов пригадав, як 27 лютого із ним зв'язався керівник одного із військових підприємств і повідомив, що вони закрили завод, який мав би постачати за військовим замовленням певну комплектацію.

"Дуже швидко довелося знайти керівництво цього заводу, який належить одному з олігархів, який перебуває за кордоном, і дуже швидко пояснити, що якщо вони найближчим часом не включать свій завод і не зроблять те, що вони мають зробити, то буде великий клопіт по 11 статті (стаття Кримінального кодексу про державну зраду - ред.). Включили, дуже швидко відпрацювали. Єдине, що можу сказати, завод розташований на території Дніпропетровської області", - розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна.

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