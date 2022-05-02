Коли закінчиться війна: Зеленський дав відповідь

"Зазвичай говорю, ця війна закінчиться тоді, коли ми переможемо", - каже президент.
Президент України Володимир Зеленський вірить, що війна закінчиться в найближчому майбутньому.
Про це він сказав під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ, відповідаючи на запитання, коли закінчиться війна.
"Усі це запитують. Що я відповідаю? Зазвичай говорю, ця війна закінчиться тоді, коли ми переможемо. Я вірю, що в найближчому майбутньому. Я вірю в це, тому що це потрібно для наших людей. Ми не хочемо називатися незалежною країною, ми хочемо бути незалежною країною. Саме тому ця війна - за свободу", - зазначив він.
Нагадаємо, Зеленський назвав збитки, які Росія заподіяла Україні.
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