Зеленський назвав збитки, які Росія заподіяла Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів про збитки внаслідок війни Росії проти України.

Як зазначив очільник країни, зараз можна говорити лише про кількість зруйнованих будинків та інфраструктуру. Втім, вже прораховано близько 60 млрд доларів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ.

"Це без тих окупованих частин держави, в яких ми не можемо нічого проаналізувати. Держава втратила 60 мільярдів. Я вам не кажу про приватний сектор, тому що це буде прораховано після закінчення війни. Тому що нам потрібен звіт приватного сектору, хто що втратив і скільки. Наші кажуть, що втрати з приватним сектором на сьогодні – трильйон. Я не можу так сказати, тому що мені потрібні факти, конкретика. Тоді ми можемо говорити. Щодо втрат людей, я думаю, що ціни цьому немає. Це не вимірюється грошима", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що також неможливо порахувати втрати портів, оскільки вони всі окуповані чи заблоковані Росією.

"Ми не розуміємо, що там відбувається. У нас у портах були мільйони тонн сільськогосподарської продукції. Ми не можемо зараз оцінити ситуацію", – додав він.

Нагадаємо, Херсонщина зазнає найбільших збитків у туристичній галузі через війну. Це пов'язано з тим, що область буде просто розграбована.

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