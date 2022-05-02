Когда закончится война: Зеленский дал ответ

"Обычно говорю, эта война закончится тогда, когда мы победим", – говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что война закончится в обозримом будущем.

Об этом он сказал во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ЕRΤ, отвечая на вопрос, когда закончится война.

"Все это спрашивают. Что я отвечаю? Обычно говорю, эта война закончится тогда, когда мы победим. Я верю, что в ближайшем будущем. Я верю в это, потому что это нужно для наших людей. Мы не хотим называться независимой страной, мы хотим быть независимой страной. Именно поэтому эта война – за свободу", — отметил он.

Напомним, Зеленский назвал ущерб, который Россия нанесла Украине.

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