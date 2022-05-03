Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 3 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать ВСУ.
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 3 апреля.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.
Список фейков, дезинформации и манипуляций:
- Несмотря на заявление минобороны РФ о том, что "российские военные начали уничтожать огневые позиции "Азова" и ВСУ на "Азовстали", российские пропагандисты заявили, что "ни о каком масштабном штурме завода с участием тактических групп речь не идет". Предостерегаем: это – дезинформация!
- Прокремлевские СМИ сообщили, что "во время разговора с Макроном Путин заявил, что угроза глобальной продовольственной безопасности вызвана, прежде всего, санкциями Запада". Предостерегаем: это – манипуляция!
- Глава госдумы РФ Володин заявил, что "процесс распада Украины начался после госпереворота в 2014 году и уже необратим". По его мнению, это подтверждает и тот факт, что "сегодня многие жители на западе Украины получили гражданство Польши и Венгрии". Предостерегаем: это – фейк!
Напомним, в Приднестровье российская пропаганда продолжает распространять ложь об угрозе со стороны Украины. В частности Россия пытается навязать населению, что якобы существует военная угроза.
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