Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 3 мая: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 3 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 3 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

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Несмотря на заявление минобороны РФ о том, что "российские военные начали уничтожать огневые позиции "Азова" и ВСУ на "Азовстали", российские пропагандисты заявили, что "ни о каком масштабном штурме завода с участием тактических групп речь не идет". Предостерегаем: это – дезинформация!

Прокремлевские СМИ сообщили, что "во время разговора с Макроном Путин заявил, что угроза глобальной продовольственной безопасности вызвана, прежде всего, санкциями Запада". Предостерегаем: это – манипуляция!

Глава госдумы РФ Володин заявил, что "процесс распада Украины начался после госпереворота в 2014 году и уже необратим". По его мнению, это подтверждает и тот факт, что "сегодня многие жители на западе Украины получили гражданство Польши и Венгрии". Предостерегаем: это – фейк!

Напомним, в Приднестровье российская пропаганда продолжает распространять ложь об угрозе со стороны Украины. В частности Россия пытается навязать населению, что якобы существует военная угроза.

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