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Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 28 апреля: список

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Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 28 апреля: список

Фото: Служба безопасности Украины/Telegram

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 28 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

  • Руководитель следственного комитета РФ Бастрыкин поручил "возбудить уголовное дело по факту похищения священнослужителя украинскими националистами". Предостерегаем: это – манипуляция!
  • Несмотря на то, что Минобороны Польши заблаговременно сообщило о военных учениях на своей территории, руководитель российской разведки заявил о планах Польши на присоединение к своему составу западных земель Украины. Предостерегаем: это – дезинформация!
  • Минобороны РФ сообщило, что "в Лимане подразделения ВСУ из окрестностей обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий, при этом журналисты с безопасных мест производят видеосъемку разрушенных объектов гражданской инфраструктуры". Предостерегаем: это – фейк!

Напомним, в ночь на 28 апреля в центральной части оккупированного Херсона произошла серия взрывов. Российские пропагандистские СМИ обвиняют ВСУ.

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