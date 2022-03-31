Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 31 марта: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 31 марта: список

Враг и дальше распространяет фейки, что в Украине якобы работают биолаборатории, финансируемые США.

В Украине собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг продуцировал 31 марта.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

Пропагандисты РФ сообщили, что Украина силой удерживает в своих портах 68 иностранных судов. Отмечается, что РФ ежедневно открывает коридор для выхода из территориальных вод Украины, однако экипажи не покидают порты, ведь якобы Украина может атаковать. Предостерегаем: это – фейк!

Минобороны РФ заявило, что владеет письмами Хантера Байдена (сына президента США) по работе биолабораторий в Украине. Враг отмечает, что Байден сыграл значительную роль в проведении работ по патогенам, профинансировав их. Это тоже фейк!

РФ транслирует Западу нарратив "вы потеряете больше, чем мы". Речь идет о мировом туризме, который, по данным российских СМИ, потеряет 7 млрд долларов из-за санкций. На самом же деле только Египет, например, зарабатывает на туризме более 5 млрд долларов в год. Предостерегаем: это – манипуляция!

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