Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 17 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пропагандисты РФ ежедневно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 17 мая.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Так, пропагандистские СМИ распространяют информацию о том, что ракетный удар по заводу Knauf в Соледаре совершили якобы ВСУ. Это манипуляция. Ведь, согласно сообщениям глав Соледара, обстрел происходил с позиций российских войск ракетой "Точка-У".
Российские пропагандисты продолжают дискредитировать защитников Украины, распространяя ложь о том, что будто бы "ВСУ обстреливают позиции ВС РФ из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в дальнейшем возложить ответственность за жертвы среди мирного населения на российскую армию". Это дезинформация.
В минобороны России заявили, что "неонацисты полка "Азов" оборудовали казармы в детском саду в н. п. Бороваа, а на территории города разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях силой удерживается гражданское население, в том числе и дети". Это фейк.
Напомним, бывший полковник советской армии и военный эксперт Михаил Ходоренок в эфире российской пропагандистской программы "60 минут" признал, что Россия находится в полной изоляции на международной арене и против нее настроен весь мир.
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