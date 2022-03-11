Как получить пенсию, если вы сменили место жительства

Как получить пенсию, если вы сменили место жительства

На выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд. грн.

Профинансированы пенсии, выплачиваемые через банки, с датой выплаты до 20 марта, и выплачиваемые через Укрпочту – до 25 марта.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Для людей, которые получали пенсию через Укрпочту по месту жительства и были вынуждены переместиться, обеспечена возможность получить пенсию там, где удобно, путем перевода средств без открытия счета в АО "Укрпочта" или АО "Ощадбанк".

Для этого необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства и желании получить пенсию денежным переводом:

в Пенсионный фонд Украины (лично, по телефону или через электронный кабинет),

или на «горячую линию» Укрпочты.

Люди, получающие пенсию на счета в банках, продолжат ее получать на те же счета. Им никуда обращаться не нужно.

Отмечается, что на выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд грн, из них из-за уполномоченных банков –27,7 млрд грн и АО “Укрпочта” – 10,6 млрд грн.

Также государство продолжит выплачивать назначенные государственные социальные пособия людям во время действия военного положения плюс один месяц после его завершения, обращаться за переназначением не нужно.

ТСН.ua