Як отримати пенсію, якщо ви змінили місце проживання

Як отримати пенсію, якщо ви змінили місце проживання

На виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд грн.

Профінансовані пенсії, які виплачуються через банки, з датою виплати до 20 березня, і які виплачуються через Укрпошту - до 25 березня.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Для людей, які отримували пенсію через Укрпошту за місцем проживання, і були вимушені переміститись, забезпечена можливість отримати пенсію там, де зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунка в АТ “Укрпошта” або АТ “Ощадбанк”.

Для цього необхідно звернутись та повідомити про зміну місця проживання і бажання отримати пенсію грошовим переказом:

до Пенсійного фонду України (особисто, телефоном або через електронний кабінет),

або на «гарячу лінію» Укрпошти.

Люди, які отримують пенсію на рахунки у банках, продовжать її отримувати на ті ж самі рахунки. Їм нікуди звертатись не потрібно.

Зазначається, що на виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд грн, із них через: уповноважені банки –27,7 млрд грн та АТ “Укрпошта” – 10,6 млрд грн.

Також держава продовжить виплачувати призначені державні соціальні допомоги людям протягом часу дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення, звертатись за перепризначенням не потрібно.

ТСН.ua