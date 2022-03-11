Загиблих нема: Марцінків розповів про обстріл Івано-Франківська

У місті не спрацювало сповіщення про повітряну небезпеку.

Внаслідок обстрілів в Івано-Франківську загиблих немає, а інфраструктура не пошкоджена.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, не спрацювали сповіщення про тривогу. Відповідні служби з'ясовують, чому так сталося, заявив Марцінків.

"Ми всі маємо розуміти, коли у країні війна, жодне місто не застраховане від цього. Це вже другий обстріл у Франківську від початку війни. Я вкотре прошу не поширювати фото та відео вибухів", - просить очільник міста.

Він наголошує: не варто фільмувати відео та робити фото результатів обстрілів для соцмереж, ставити геотеги. Адже ворог відслідковує соцмережі для корегування вогню і нанесення подальших точних ударів по цілях.

Як повідомлялося, Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону розпочала досудове розслідування через повітряний ракетний удар по військовому аеродрому та об’єктах військової частини міста. Йдеться про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, повідомили в Офісі генпрокурора.

Ззначимо, що вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту. За словами радника МВС Антона Геращенка, пролунало три вибухи.

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