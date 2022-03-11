Російські війська досягли "обмеженого прогресу", проте можуть готуватись до атаки на Київ - Міноборони Британії

Фото з супутника свідчать про те, що на північно-західних околицях Києва справді відбувається перегрупування.
Міністерство оборони Британії заявило в п’ятницю, що російські війська продовжують досягати "обмеженого прогресу" у просуванні до Києва, але можуть готуватися до нової атаки на українську столицю найближчими днями.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд відомства.
"Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням", – йдеться в повідомленні міністерства.
В Міноборони зазначають, що проблеми логістики, які заважали просуванню Росії, зберігаються, як і сильний опір України".
"Росія, ймовірно, прагне перезавантажити та переналаштувати свої сили для відновлення наступальної діяльності в найближчі дні. Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці Києва", – йдеться у повідомленні.
Фото з супутника, які показала Maxar Technologies, свідчать про те, що на північно-західних околицях Києва справді відбувається перегрупування. Колона військової техніки ворога в районі Гостомеля розподілилась по місцевості.
Тим часом в самому Києві ситуація спокійна. Місто живе та функціонує у режимі воєнного стану, час від часу лунають сирени, але усі найнеобхідніші потреби для сфер діяльності населення забезпечені.
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