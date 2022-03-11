Як працює ППО: характеристики та як вміє оборонятися Україна

Як працює ППО: характеристики та як вміє оборонятися Україна

ТСН.ua розповідає, що таке ППО та як вона працює.

Вже понад два тижні російська армія зухвало атакує Україну, доправляючи на територію нашої держави танки, БМП, зенітно-ракетні установки, обстрілюючи зокрема житлові квартали мирних міст та здійснюючи авіанальоти та ракетні обстріли. Понад два тижні українці регулярно чують сирени і вимушені ховатися у підвалах та бомбосховищах, аби не постраждати від розриву ракет та снарядів. Проте нерідко після сирен нічого не відбувається. Влада попереджає - це працює українська протиповітряна оборон, яка дає відсіч зухвалим атакам росіян. ТСН.ua розповідає, що таке ППО та як вона працює.

Що таке ППО

Протиповітряна оборона (ППО) - це комплекс заходів щодо забезпечення захисту та оборони від засобів повітряного нападу супротивника. Простіше кажучи, це здатність відбити атаки супротивника з повітря.

Розрізняють ППО:

військову;

об'єктову;

корабельну;

повітряну;

наземну;

радіотехнічну.

Поміж завдань ППО можна назвати: розвідку повітряних сил супротивника, сповіщення про його наближення, бойові дії зенітно-артилерійських та зенітно-ракетних підрозділів, дії винищувальної авіації.

Частини ППО можуть знищувати ворожі літаки, вертольоти, крилаті ракети та інші засоби повітряного нападу, а також вести боротьбу із десантами та аеромобільними військами супротивника, блокувати спроби ворога вести повітряну розвідку.

У суден і кораблів, зазвичай, є кулемети або швидкострільні гармати, які часто можуть бути смертельно небезпечними для літаків на низькій висоті, якщо їх прив'язано до керованої радаром гармати, з радіолокаційною системою керування вогнем, задля точкового захисту.

У підрозділах сухопутних військ зазвичай є глибинна протиповітряна оборона — від інтегральних ПЗРК, таких як, наприклад, RBS 70, Stinger або Igla за менших силових рівнів, до систем протиракетної оборони армійського рівня, таких як С-300, С-400, Angara і Patriot.

ППО військово-повітряних сил, зазвичай забезпечують винищувачі, що несуть ракети класу «повітря-повітря».

ППО України

Загалом, в Україні розташовано приблизно 10 зенітно-ракетних формувань. На їхньому озброєнні є до 50 зенітно-ракетних комплексів, сотні ракет різної дальності. Зенітно-ракетні комплекси "С-200" з радіусом ураження до 250 кілометрів створюють перекривні між собою зони і повністю захищають землі України.

За таким же принципом розташовані бази літаків-винищувачів. Їхня зона дії складає декілька сотень кілометрів і також покриває всю територію держави. Окремі міста, промислові і стратегічні об'єкти додатково охороняють зенітно-ракетні комплекси меншого радіусу дії — "Бук", "Оса", "С-300", оновлений зенітний гарматно-ракетний комплекс "Тунгуска".

З практичної точки зору, Україні, можливо, найбільше потрібна наземна протиповітряна оборона, а не авіація (завдання бомбардувальної авіації здатні виконувати ударні БЛА, зокрема Bayraktar TB2 або далека артилерія).

Україна є сьомою за розміром ВПС в Європі, але більша частина її повітряного флоту – застарілі літаки радянського виробництва.

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