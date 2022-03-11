Під Києвом розбіглася величезна колона військ окупантів - ЗМІ

Російський конвой на північ від Києва розійшовся по сусідніх містах і лісах.

Супутникові знімки показують, як величезна колона танків і військ РФ, яка пробивалася до Києва протягом останніх двох тижнів, перегруповується, оскільки столиця готується до великого наступу.

Про це пише видання Mirror.

Величезний російський конвой на північ від Києва розійшовся по сусідніх містах і лісах, оскільки столиця готується до наступу.

За даними супутникових знімків, російська військова колона, яка сповільнена матеріально-технічними проблемами та запеклим опором ЗСУ, маневрувала в напрямку міст поблизу аеропорту "Антонов" і переставила артилерійські гаубиці на Луб'янку Бородянського району на Київщині.

Нагадаємо, Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.

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