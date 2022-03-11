Погибших нет: Марцинкив рассказал об обстреле Ивано-Франковска

В городе не сработало уведомление о воздушной опасности.

В результате обстрелов в Ивано-Франковске погибших нет, а инфраструктура не повреждена.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, не сработали уведомления о тревоге. Соответствующие службы выясняют, почему так произошло, заявил Марцинкив.

"Мы все должны понимать, когда в стране война, ни один город не застрахован от этого. Это уже второй обстрел во Франковске с начала войны. Я еще раз прошу не распространять фото и видео взрывов", — просит глава города.

Он отмечает: не стоит снимать видео и делать фото результатов обстрелов для соцсетей, ставить геотеги. Ведь враг отслеживает соцсети для коррекции огня и нанесения дальнейших точных ударов по целям.

Как сообщалось, Ивано-Франковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона начала досудебное расследование из-за воздушного ракетного удара по военному аэродрому и объектам воинской части города. Речь идет о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям, сообщили в Офисе генпрокурора.

Отметим, что утром 11 марта в Ивано-Франковске прогремели взрывы в районе аэропорта. По словам советника МВД Антона Геращенко, раздались три взрыва.

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