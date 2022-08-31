Колонна автомобилей МАГАТЭ отправилась в Запорожскую АЭС

У миссии МАГАТЭ есть три задачи на Запорожской АЭС.

Колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева на Запорожскую атомную электростанцию в среду утром, 31 августа.

Об этом сообщает Reuters.

Миссия МАГАТЭ должна добраться ЗАЭС уже сегодня.

Напомним, среди тринадцати экспертов, подобранных генсеком МАГАТЭ на самую сложную миссию в истории возглавляемой им организации, нет ни американцев, ни британцев. Исключить их из списка вынудила Россия. Россиян, впрочем, тоже нет, но есть эксперты из Польши и Литвы, дружественных к Украине. В то же время есть граждане Сербии и Китая, более благосклонные к Кремлю. Другие – из Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии.

В миссии три задачи: физическая защита, ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов. Тем временем российские оккупанты делают все возможное, чтобы сорвать визит.

Так, они сообщают о том, что последним обстрелом они попали между вторым и третьим реакторами, снимки со спутника компаниях "Максар Текнолоджиз" это подтверждают. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ уже в Киеве – Рафаэль Гросси встретился с Владимиром Зеленским

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