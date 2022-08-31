Колона автомобілів МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС

У місії МАГАТЕ є три завдання на Запорізькій АЕС.

Колона автомобілів Міжнародної агенції з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції в середу вранці, 31 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

Місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС вже сьогодні.

Нагадаємо, серед тринадцяти експертів, підібраних генсеком МАГАТЕ до найскладнішої місії в історії організації, яку він очолює, немає ані американців, ані британців. Виключити їх зі списку змусила Росія. Росіян, утім, теж немає, але є експерти з Польщі та Литви, дружніх до України. Водночас - є громадяни Сербії та Китаю, прихильніших до Кремля. Інші - з Франції, Італії, Йорданії, Мексики, Албанії, Північної Македонії.

У місії три завдання: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів. Тим часом російські окупанти роблять усе можливе, аби зірвати візит.

Так, вони повідомляють про те, що останнім обстрілом вони влучили між другим та третім реакторами, знімки з супутника компаніях "Максар Текнолоджіз" це підтверджують. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля ЗАЕС.

Місія МАГАТЕ вже у Києві - Рафаель Гроссі зустрівся з Володимиром Зеленським

Читайте також: