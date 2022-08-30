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Церковне свято 31 серпня - кому моляться віряни

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Церковне свято 31 серпня - кому моляться віряни

31 серпня - день пам’яті святих мучеників Флора і Лавра / Фото: https://azbyka.ru/

Яке церковне свято 31 серпня - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 31 серпня в церковному календарі

31 серпня вшановують пам’ять святих мучеників Флора і Лавра. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 31 серпня — день пам’яті святих мучеників Флора і Лавра

У середу, 31 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять святих мучеників Флора і Лавра.

Мученики Флор і Лавр були рідними братами не тільки за плоттю, але і за духом. Вони жили в II столітті у Візантії, потім переселилися до Іллірії (нині Югославія). Брати були камнетесами (їхніми вчителями в цьому мистецтві були християни Прокл і Максим, від яких брати навчилися і Боговгодному життю). Правитель Іллірії Лікаон послав братів у сусідню область для роботи над споруджуванням язичницького храму. Святі працювали на будівництві, роздаючи зароблені гроші жебракам, самі ж дотримувалися строгого посту і невпинно молилися.

Одного разу син місцевого жерця Мамертіна необережно підійшов до будівництва, і осколок каменю потрапив йому в око, сильно пошкодивши його. Святі Флор і Лавр обнадіяли розгніваного батька, що син його отримає зцілення. Вони взяли юнака до себе і наставили вірі в Христа. Після того як юнак визнав Ісуса Христа Істинним Богом, брати помолилися про нього, і око одужало. Побачив таке чудо батько юнака також увірував у Христа. Коли будівля храму була закінчена, брати зібрали християн, які допомагали у будівництві, розтрощили ідолів і поставили в східній частині храму святої хрест. Всю ніч вони провели в молитві. Дізнавшись про це, начальник області засудив до спалення колишнього жерця Мамертіна з його сином і 300 християн. Мученики Флор і Лавр були кинуті в порожній колодязь і засипані землею. Через багато років святі мощі мучеників Флора і Лавра були знайдені нетлінними і перенесені до Константинополя.

Переказ стверджує, що в момент набуття мощей святих братів припинився падіж худоби. У зв'язку з цим на Русі Флора і Лавра шанують як покровителів коней. Навіть на іконах цих мучеників належить писати з кіньми.

Церковний календар на 31 серпня: відео

Народні прикмети

  • Кінь часто перебирає ногами і фиркає – очікуй негоди.
  • Повітря прозоре і свіже – до негоди.
  • Хмари низько пливуть – до негоди.
  • Низькі хмари у цей день передвіщали негоду.
  • Спекотний день, а сонце за хмарами сховалося – до дощу.
  • Багряно-червона зірка – до вітру та дощу.
  • Не встигнеш посіяти жито до Флора – буде поганий урожай в наступному році.
  • Якщо до Флора не посієш, лише бур'ян народиться.

Що не можна робити 31 серпня

  • Не можна працювати з кіньми у полі
  • Не можна лаятися
  • Не можна позичати гроші
  • Не можна запрягати воза
  • Не можна випалювати клеймо на худобі
  • Не можна одягати старий одяг
  • Не можна одягати незручне взуття

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
19к
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