Церковне свято 31 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 31 серпня в церковному календарі

31 серпня вшановують пам’ять святих мучеників Флора і Лавра. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 31 серпня — день пам’яті святих мучеників Флора і Лавра

У середу, 31 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять святих мучеників Флора і Лавра.

Мученики Флор і Лавр були рідними братами не тільки за плоттю, але і за духом. Вони жили в II столітті у Візантії, потім переселилися до Іллірії (нині Югославія). Брати були камнетесами (їхніми вчителями в цьому мистецтві були християни Прокл і Максим, від яких брати навчилися і Боговгодному життю). Правитель Іллірії Лікаон послав братів у сусідню область для роботи над споруджуванням язичницького храму. Святі працювали на будівництві, роздаючи зароблені гроші жебракам, самі ж дотримувалися строгого посту і невпинно молилися.

Одного разу син місцевого жерця Мамертіна необережно підійшов до будівництва, і осколок каменю потрапив йому в око, сильно пошкодивши його. Святі Флор і Лавр обнадіяли розгніваного батька, що син його отримає зцілення. Вони взяли юнака до себе і наставили вірі в Христа. Після того як юнак визнав Ісуса Христа Істинним Богом, брати помолилися про нього, і око одужало. Побачив таке чудо батько юнака також увірував у Христа. Коли будівля храму була закінчена, брати зібрали християн, які допомагали у будівництві, розтрощили ідолів і поставили в східній частині храму святої хрест. Всю ніч вони провели в молитві. Дізнавшись про це, начальник області засудив до спалення колишнього жерця Мамертіна з його сином і 300 християн. Мученики Флор і Лавр були кинуті в порожній колодязь і засипані землею. Через багато років святі мощі мучеників Флора і Лавра були знайдені нетлінними і перенесені до Константинополя.

Переказ стверджує, що в момент набуття мощей святих братів припинився падіж худоби. У зв'язку з цим на Русі Флора і Лавра шанують як покровителів коней. Навіть на іконах цих мучеників належить писати з кіньми.

Церковний календар на 31 серпня: відео

Народні прикмети

Кінь часто перебирає ногами і фиркає – очікуй негоди.

Повітря прозоре і свіже – до негоди.

Хмари низько пливуть – до негоди.

Низькі хмари у цей день передвіщали негоду.

Спекотний день, а сонце за хмарами сховалося – до дощу.

Багряно-червона зірка – до вітру та дощу.

Не встигнеш посіяти жито до Флора – буде поганий урожай в наступному році.

Якщо до Флора не посієш, лише бур'ян народиться.

Що не можна робити 31 серпня